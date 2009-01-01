Связали и жестоко избили. В Киеве нашли погибшего мужчину

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в течение 4 суток не может выйти на связь с бывшим мужем.

В Киеве нашли погибшего мужчину @KyivOperativ

В Киеве , в одном из домов на улице Полярной, обнаружили труп связанного мужчины с признаками сильного избиения.

Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.

Около 23:00 к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в течение 4 суток не может выйти на связь с бывшим мужем.

Впоследствии тело мужчины нашли по месту его проживания.

На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, оперативные сотрудники Оболонского УП и патрульные полицейские.

О погибшем известно лишь то, что он имел отношение к автомобильному бизнесу.

Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове киллер расстрелял Audi, есть погибший.

Фото: @KyivOperativ.