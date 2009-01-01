Связали и жестоко избили. В Киеве нашли погибшего мужчину

К правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в течение 4 суток не может выйти на связь с бывшим мужем.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" в Facebook.
Около 23:00 к правоохранителям обратилась женщина, которая сообщила, что в течение 4 суток не может выйти на связь с бывшим мужем.
Впоследствии тело мужчины нашли по месту его проживания.
На месте происшествия работала следственно-оперативная группа, кинологи, оперативные сотрудники Оболонского УП и патрульные полицейские.
О погибшем известно лишь то, что он имел отношение к автомобильному бизнесу.
Напомним, ранее сообщалось, что в Харькове киллер расстрелял Audi, есть погибший.
Фото: @KyivOperativ.