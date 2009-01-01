Сын депутата Киевщины приторговывал машинами Мининфраструктуры, опубликовано видео

Машины стоили вдвое дешевле чем на рынке.

Сын депутата Киевской ОГА Николая Швыдкого, притворяясь чиновником Мининфраструктуры, организовал псевдопродажу автомобилей ведомства.

Журналисты получили инсайдерскую информацию о так называемой неофициальной распродаже авто Министерства инфраструктуры. Оказалось, что продает машины не кто-нибудь, а заместитель одного из начальников департамента министерства, к тому же сын авторитетного депутата облсовета сообщают Гроші.

По словам Максима Звягинцева, который купил сразу шесть министерских авто, он заплатил 800 тыс. гривен.

"То есть три машины я взял, три машины взяла сестра", — отметил он.

По его словам, машины стоили вдвое дешевле чем на рынке.

"Он представился работником Мининфраструктуры, помощником какого-то важного чиновника... Цены в 2 раза меньше", — сказал он.

В свою очередь Олег Кашица потратился на три авто. За них он выложил более 200 тысяч гривен. По его словам, основным фактором для того, чтобы согласиться на приобретение этих автомобилей было то, что у Швыдкого была хорошая репутация.

Его тезка Олег Чумак прикупил столько же и отдал мошеннику 312,4 тыс. гривен.

"Я заполнил эти заявления на 2 машины, в разговоре он мне предложил еще одну, третью машину", — вспоминает жертва афериста.

"Министерский" продавец, сын авторитетного депутата Киевского облсовета Николая Швыдкого продал авто почти двум десяткам своих добрых знакомых. За них он уже собрал, только по приблизительным подсчетам, под 2 миллиона гривен.

Покупатели отдали деньги, но приобретенные авто так и не увидели.

В собственном жилье афериста никто не видел уже несколько месяцев.

Другого своего знакомого Швыдкой обманул, когда тот решил приобрести у него талоны на горючее. Однако, вместо горючего Ярослав Вишняк получил лишь угрозы. По словам потерпевшего, мошенник звонил ему лично под видом следователя из генпрокуратуры и запугивал.

Впоследствии оказалось, что ни в Мининфраструктуры, ни в любых других ведомствах, аферист никогда не работал.

Адвокат потерпевших Сергей Андрущак подчеркнул, что мошенник никогда не работал в Мининфраструктуры и его там никто не знает.

Впоследствии мошенник, чтобы узнать собираются обманутые им люди обращаться в полицию, начал еще раз обзванивать жертв, уже под видом своей же жертвы. В разговоре с журналистами он представился Виталием и начал жаловаться сам на себя.

Сейчас на Андрея Швыдкого открыто чуть ли не с десяток уголовных производств. Более трех лет он спокойно обманывал людей, продолжает и в дальнейшем.

Тем временем в Оболонском райотделе любые подробности дела Швыдкого комментировать отказались.

Напомним, в Киеве будут судить депутата Макаровского районного совета Киевщины, который жестоко обманул пожилую женщину, пытаясь завладеть ее квартирой.