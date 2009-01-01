Сыро, облачно, осадки. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на завтра

В среду днем температура воздуха может прогреться до 5 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Осень в Киеве, иллюстрация facebook.com/kievtypical

Синоптикспрогнозировала, что в среду — 1 ноября — в Киеве сыро, облачно, местами возможны дожди или мокрый снег.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что ближайшей ночью температура воздуха снизится до нуля, а потом — днем — повысится до +5 градусов.

"Завтра начинается самый облачный месяц, с наименьшим в году, по статистике, количеством солнечных дней", — говорится в сообщении.

Напомним, 29 октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.