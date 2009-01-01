Сжег авто семьи нардепа, сделал "закладку" у вокзала. В Киеве поймали вооруженного россиянина

Оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и отравляющих веществ.

В Киеве поймали вооруженного россиянина Пресс-центр СБУ

В Киеве сотрудники Службы безопасности задержали вооруженного гражданина Российской Федерации, который переодевался в форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины и осуществлял подрывную деятельность против Украины.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что гражданин РФ, временно проживающий в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, принадлежащий семье одного из народных депутатов Украины. При этом пресс-центр не указал, о каком депутате идет речь.

"Это событие было оперативно освещена в российских и белорусских СМИ", — отмечается в сообщении.

Кроме того, оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и отравляющих веществ.

"Во время подготовки злоумышленника к очередному преступлению в столице был задержан. Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие. В районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружена сделанная им закладка с компонентами зажигания, готовыми к использованию", — сообщает пресс-центр СБУ.

При этом отмечается, что "для облегчения реализации собственных преступных намерений иностранец использовал форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины".

Следственные действия продолжаются.

Вместе с тем в пресс-центре СБУ отметили, что сотрудники вышли на этого злоумышленника, отрабатывая материалы по еще одному россиянину, который активно вел поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей.

"По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый "палаточный городок" под Министерством образования и науки якобы в знак протеста против принятия нового закона "Об образовании", — сказано в сообщении.

Правоохранители задокументировали и блокировали намерения злоумышленника, который был выдворен за пределы страны за антигосударственную деятельность.

Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали диверсанта с килограммом взрывчатки.

Фото: СБУ.