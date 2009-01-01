Сжег авто семьи нардепа, сделал "закладку" у вокзала. В Киеве поймали вооруженного россиянина

Оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и отравляющих веществ.
Об этом сообщает пресс-центр СБУ.
Отмечается, что гражданин РФ, временно проживающий в Днепропетровской области, ночью 21 октября 2017 по заказу российской стороны сжег автомобиль, принадлежащий семье одного из народных депутатов Украины. При этом пресс-центр не указал, о каком депутате идет речь.
"Это событие было оперативно освещена в российских и белорусских СМИ", — отмечается в сообщении.
Кроме того, оперативники СБУ задокументировали попытки приобретения россиянином оружия и отравляющих веществ.
"Во время подготовки злоумышленника к очередному преступлению в столице был задержан. Правоохранители изъяли у гражданина РФ боевую гранату и холодное оружие. В районе Южного железнодорожного вокзала также обнаружена сделанная им закладка с компонентами зажигания, готовыми к использованию", — сообщает пресс-центр СБУ.
При этом отмечается, что "для облегчения реализации собственных преступных намерений иностранец использовал форму сотрудника спецподразделения Национальной полиции Украины".
Следственные действия продолжаются.
Вместе с тем в пресс-центре СБУ отметили, что сотрудники вышли на этого злоумышленника, отрабатывая материалы по еще одному россиянину, который активно вел поиск лиц, способных за денежное вознаграждение организовать акции протеста с блокированием транспортных магистралей.
"По заданию кураторов он также планировал организовать фейковый "палаточный городок" под Министерством образования и науки якобы в знак протеста против принятия нового закона "Об образовании", — сказано в сообщении.
Правоохранители задокументировали и блокировали намерения злоумышленника, который был выдворен за пределы страны за антигосударственную деятельность.
Напомним, ранее сообщалось, что в Донецкой области задержали диверсанта с килограммом взрывчатки.
Фото: СБУ.