Тело нашли на перегоне. В Киеве под поезд метро попал мужчина

На открытом перегоне между станциями "Гидропарк" и "Левобережная" столичного метрополитена под поезд попал мужчина.

В Киеве под поезд метро попал мужчина news24ua.com

В четверг, 19 октября, в Киеве попал под поезд метро и погиб 33-летний мужчина, спасатели эвакуировали тело погибшего с открытого перегона между станциями "Гидропарк" и "Левобережная".

Об этом сообщается на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что 19 октября в 22.15 оперативному дежурному ГП "Мобильный спасательный центр ГСЧС Украины" (ГП МСЦ) поступил сигнал о том, что на открытом перегоне между станциями "Гидропарк" и "Левобережная" столичного метрополитена под поезд попал мужчина.

"К месту происшествия было направлено отделение спасателей отряда горноспасательных работ. Прибыв на место, спасателями были осуществлены мероприятия по эвакуации тела погибшего мужчины, 1984 года рождения, и передачи иего представителям МВД", — сообщили в ДСНС.

Всего от ГП МСЦ было задействовано 7 человек личного состава, также 1 единица автомобильной техники.

Напомним, ранее сообщалось, что 30 сентября, в Киеве на станции метро "Дарница" нашли мертвым пожилого мужчину.