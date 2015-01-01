Температура около нуля, снег. Синоптики рассказали о погоде в Киеве на выходных

В воскресенье ночью мороз может достигнуть шести градусов.

Кот в снегу, иллюстрация i2.guns.ru

В Киеве на выходных, 24-25 декабря, днем температура воздуха может "топтаться" в районе нуля градусов, ожидается снег.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Украинского гидрометцентра.

По сведениям экспертов, в субботу ночью температура будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса со знаком плюс.

Карта Украины Скриншот с сайта meteo.gov.ua

В воскресенье ночью прогнозируется мороз 4-6 градусов, а днем температура от одного градуса со знаком минус может возрасти до одного градуса тепла.

Карта Украины Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в нашей стране будущая зима в целом будет характеризоваться как относительно теплая. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.