Температура около нуля, снег. Синоптики рассказали о погоде в Киеве на выходных

В воскресенье ночью мороз может достигнуть шести градусов.
Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте Украинского гидрометцентра.
По сведениям экспертов, в субботу ночью температура будет колебаться от одного градуса мороза до одного градуса со знаком плюс.
В воскресенье ночью прогнозируется мороз 4-6 градусов, а днем температура от одного градуса со знаком минус может возрасти до одного градуса тепла.
Ранее замдиректора Укргидрометцентра Анатолий Прокопенко говорил, что в нашей стране будущая зима в целом будет характеризоваться как относительно теплая. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.