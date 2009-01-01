Тепло и сухо. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на 1 марта

По данным Диденко, 2-3 числа температура воздуха может немного снизиться.

В первых числах марта может немного похолодать

Синоптик Наталья Диденко заявила, что в первый день весны — 1 марта — в Киеве будет сухая теплая погода.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что в столице днем температура воздуха может достигнуть +10… +13 градусов.

"Немного тенденции. 2-3 марта — незначительное похолодание. 4-5 марта — потепление снова", — говорится в сообщении.

Напомним, в День сурка возле села Гайдары на биостанции Харьковского национального университета им. Василия Каразина местный "метеоролог" — Тимка-второй — предсказал теплую весну.