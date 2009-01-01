Тепло, мокрый снег. Синоптики спрогнозировали погоду в Киеве на завтра

Ночью в столице ожидается небольшой мороз, отметили в Укргидрометцентре.

Зима, иллюстрация Reuters

В субботу, 18 февраля, в Киеве днем температура воздуха может достигнуть трех градусов тепла, возможен мокрый снег с дождем.

Об этом говорится на странице Украинского гидрометцентра в Facebook.

По его данным, в столице на дорогах местами ожидается гололедица, ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с.

"… завтра будет падать небольшой мокрый снег, днем с дождем. Температура ночью — 1-3 градуса мороза, днем — 1-3 тепла", — выяснили синоптики.

Прогноз погоды Укргидрометцентра на 18 февраля Скриншот с сайта meteo.gov.ua

Ранее в Укргидрометцентре сообщили, что в нашу страну вторгнется теплая воздушная масса, 23 февраля дневная температура может подняться до 6-13 градусов тепла. Ознакомиться с его сведениями можно здесь.