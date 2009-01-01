Тепло, возможен туман. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на выходных

В столице днем температура воздуха может составить около 10 градусов со знаком плюс, отметила Диденко.

Осень, иллюстрация Novosti44

Синоптикспрогнозировала, что на выходных — 4-5 ноября — в Киеве будет тепло, существенные осадки не ожидаются, но возможен туман.

Об этом она написала на своей странице в Facebook.

В то же время эксперт уточнила, что днем температура воздуха составит около +10 градусов.

"Теплая погода продлится еще и на следующей неделе", — говорится в сообщении.

Напомним, в конце октября во второй половине дня в Закарпатской области резко ухудшилась погода, в горах выпал снег, шквальные порывы ветра повалили на высокогорье немало деревьев, несколько населенных пунктов остались без электричества.