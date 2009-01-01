Теплый день. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на 8 марта

Завтра в столице дожди маловероятны, отметила Диденко.

Киев, иллюстрация Facebook.com

В среду, 8 марта (отмечается), в Киеве дожди маловероятны, днем температура воздуха может достигнуть 14 градусов тепла.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, 9-10 числа в столице днем ожидается +7… + 10 градусов.

"В Киеве 8-е марта будет замечательным теплым днем, дожди маловероятны, а в течение дня температура воздуха достигнет +10… + 14 градусов", — говорится в сообщении.

Напомним, в День сурка (2 февраля) возле села Гайдары на биостанции Харьковского национального университета им. Василия Каразина местный "метеоролог" — Тимка-второй — предсказал теплую весну.