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Теплый день. Синоптик спрогнозировала погоду в Киеве на 8 марта

Сегодня, 18:25

Завтра в столице дожди маловероятны, отметила Диденко.

Киев
Киев, иллюстрация Facebook.com
В среду, 8 марта (отмечается Международный женский день), в Киеве дожди маловероятны, днем температура воздуха может достигнуть 14 градусов тепла.

Об этом синоптик Наталья Диденко написала на своей странице в Facebook.

По данным эксперта, 9-10 числа в столице днем ожидается +7… + 10 градусов.

"В Киеве 8-е марта будет замечательным теплым днем, дожди маловероятны, а в течение дня температура воздуха достигнет +10… + 14 градусов", — говорится в сообщении.

Напомним, в День сурка (2 февраля) возле села Гайдары на биостанции Харьковского национального университета им. Василия Каразина местный "метеоролог" — Тимка-второй — предсказал теплую весну.

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Киев, погода, Диденко, 8 марта
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