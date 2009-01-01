Тест-драйв на бешеной скорости. В Киеве BMW влетел в столб, опубликованы фото с места ДТП

Компания ребят из 5 человек приобрели новый BMW на рынке и решили его проверить.

В Киеве BMW влетел в столб facebook.com/dtp.kiev.ua

В Киеве водитель BMW не справился с управлением и на большой скорости влетел в столб.

Как идет речь в сообщении dtp.kiev.ua в Facebook.

Отмечается, что происшествие случилось около 18:30 в понедельник, 7 августа, на Набережном шоссе.

"Компания ребят из 5 человек приобрели новый BMW на чапаевском рынке и решили его проверить. В итоге на высокой скорости, примерно 200 км/ч, ехали в сторону Петровки — не справились с управлением. Машину занесло, она опрокинулась и влетела в столб", — рассказали очевидцы.

Сейчас на месте аварии работают спасатели. Чтобы достать водители, пришлось разрезать автомобиль. Мужчина жив, но в критическом состоянии и без сознания.

Судьба других пассажиров пока неизвестна.

Напомним, ранее сообщалось, что на Львовщине автобус с пассажирами протаранил иномарку.

Фото: @dtp.kiev.ua.