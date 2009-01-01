Толкали авто на АЗС, попали под колеса. В Киеве Daewoo догнал Audi, пострадали четверо

Из-за недостатка бензина автомобиль марки Audi остановился примерно в 2 км до выезда из столицы.
Об этом сообщает "Киев Оперативный" на своей странице в Facebook.
По предварительной информации, из-за недостатка бензина автомобиль марки Audi остановился примерно в 2 км до выезда из столицы. Пассажиры решили толкать авто до ближайшей АЗС.
Позже в 30 м от них остановился водитель ВАЗ, который предложил протянуть авто на буксире. Однако в этот момент на полной скорости в машину влетел Daewoo. В результате этого четыре человека, которые толкали Audi, были зажаты между автомобилями. "Вследствие аварии в срочном порядке госпитализировали четырех человек", — подчеркивается в сообщении.
Напомним, в Одесской области бус протаранил гужевую подводу, погибли трое.
Фото: @KyivOperativ.