Только играла с ребенком. Похитительница рассказала, почему выкрала младенца, опубликовано видео

Женщина заявила, что не делала с ребенком ничего плохого и планировала отдать его в полицию.

Задержание похитительницы ребенка. Facebook.com Подозреваемая в похищении младенца в Киеве в своем комментарии журналистам заявила, что не делала с ребенком ничего плохого и планировала отдать его в полицию.

По ее словам, после похищения она села на маршрутку и поехала в Вышгород, сообщает "Киев Оперативный".

"Я приехала в Вышгород, дождалась своего парня и приехала сюда (речь идет о пилораме, где пара почти сутки прятала ребенка, – ред.)", — рассказала девушка.

Отвечая на вопрос журналиста, что она делала с ребенком, женщина ответила, что только играла с ним и кормила, говорит, что плохих мыслей у нее не было.

Как пояснила задержанная, ребенка похитить решила после слов отца, который якобы сказал, что ему ребенок не нужен.

"Я шла возле рынка, а там мужчина говорит: "Мне этот ребенок совсем не нужен, я бы его лучше в приют отдал"... Я подумала — забрать, потом пойти в полицию, отдать, сказать, что человек отказался (от ребенка)" , — заявила похитительница.

Напомним, 20 октября, в Оболонском районе Киева был похищен младенец, пока отец забирал из детсада старшую дочь.

Следственным отделом Оболонского управления полиции начато уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает до пяти лет тюремного заключения.

Оперативники установили, что ребенка похитила женщина, с камер наблюдения было видно, что злоумышленница следила за мужчиной с коляской, поскольку камеры зафиксировали ее по маршруту движения отца с ребенком.