Трагедия в Киеве: мать с ребенком попали под трамвай

Инцидент случился вчера вечером в Дарницком районе столицы.
Об этом пишет espreso.tv.
По данным сообщества "Киев Оперативный", опубликованным в Facebook, позже мать скончалась.
"В Киеве на перекрестке ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе под колеса трамвая №8 попали мать и ребенок", — отметило издание.
Мальчик — на вид ему 6-7 лет — получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Из-за трагедии движение трамваев перекрывали в оба направления.
Напомним, в конце августа в центре Киева сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем машины марки Bentley, сбил 31-летнего пешехода, последний получил травмы и попал больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.
Фото: espreso.tv, видео: facebook.com/KyivOperativ