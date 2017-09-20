Трагедия в Киеве: мать с ребенком попали под трамвай

Инцидент случился вчера вечером в Дарницком районе столицы.

Место происшествия espreso.tv

В среду вечером, 20 сентября, в Дарницком районе Киевепопали под колеса трамвая, ребенок умер на месте происшествия, женщину с тяжелыми травмами забрала скорая помощь.

Об этом пишет espreso.tv.

По данным сообщества "Киев Оперативный", опубликованным в Facebook, позже мать скончалась.

"В Киеве на перекрестке ул. Тростянецкой и Харьковского шоссе под колеса трамвая №8 попали мать и ребенок", — отметило издание.

Мальчик — на вид ему 6-7 лет — получил травмы, которые были несовместимы с жизнью. Из-за трагедии движение трамваев перекрывали в оба направления.

Напомним, в конце августа в центре Киева сын народного депутата Нестора Шуфрича, находясь за рулем машины марки Bentley, сбил 31-летнего пешехода, последний получил травмы и попал больницу. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: espreso.tv, видео: facebook.com/KyivOperativ