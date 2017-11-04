В Киеве на Оболони маршрутка наехала на людей, две жертвы

Авария случилась возле остановки на ул. Героев Днепра.

Место происшествия espreso.tv

В субботу, 4 ноября, в Оболонском районе Киева№464 возле остановки общественного транспорта наехало на людей, женщина погибла на месте происшествия, а мужчина — в скорой помощи по дороге в больницу, еще один человек пострадал.

Об этом пишет espreso.tv.

В то же время издание уточнило, что авария случилась на ул. Героев Днепра.

"На остановку… прибыл троллейбус, который остановился во втором ряду для высадки пассажиров. Из него уже начали выходить люди, как в это же время маршрутка заезжала в первый ряд и сбила двух людей", — говорится в статье.

Третьему пострадавшему медики оказали помощь на месте аварии и отпустили. Туда прибыла следственно-оперативная группа, правоохранители устанавливают все обстоятельства случившегося.

Ранее в Голосеевском районе Киева Mercedes влетел в припаркованную фуру, погиб парень, ехавший в иномарке. По словам свидетелей, на дороге было два авто Mercedes, они устроили гонки, что и стало причиной рокового ДТП.

Фото: espreso.tv