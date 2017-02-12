Трагедия в Киеве. Женщина выбросила из восьмого этажа ребенка, кота и выпрыгнула сама

О мотивах женщины пока неизвестно.

Сегодня утром, 12 февраля, в Киеве женщина выбросила из окна восьмого этажа своего ребенка, кота, а затем выпрыгнула сама.

Инцидент произошел в Дарницком районе города на улице Срибнокильская,12, сообщает Эспрессо.

Отмечается, что женщине примерно 27 лет. Она и кот погибли на месте. Ребенка (приблизительно 3 лет) забрала скорая в реанимацию.

Сообщается, что ребенок при падении залетел во вход в подвальное помещение, которое было заперто. Соответственно, полицейские до прибытия скорой вынуждены были разобрать крышу и собственноручно доставали ребенка, который был полностью раздет.

О мотивах женщины пока неизвестно.

Напомним, 11 февраля в Киеве горел радиорынок, есть пострадавший.

фото: espreso.tv