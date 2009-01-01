Тротиловые шашки, замаскированные под мыло. В Киеве нашли тайник, опубликованы фото

В схроне было много боеприпасов разного калибра, отметили в СБУ.

Найденные боеприпасы ssu.gov.ua

силовикис большим количеством боеприпасов, также в нем были тротиловые шашки, замаскированные под хозяйственное мыло.

Об этом говорится на сайте Службы безопасности Украины.

В ведомстве уточнили, что опасные предметы обнаружены в пешеходной зоне.

"… правоохранители изъяли из тайника… десять тротиловых шашек, закамуфлированных под хозяйственное мыло, большое количество боеприпасов различного калибра", — отметили в СБУ.

Найденные тротиловые шашки ssu.gov.ua

Начато производство по ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывными веществами) Уголовного кодекса. Продолжаются неотложные следственно-оперативные действия.

Напомним, в начале мая в Голосеевском районе Киева правоохранители нашли тайник с противотанковыми гранатометами и боеприпасами. Узнать больше об инциденте можно здесь.

Фото: ssu.gov.ua