Тройное ДТП в Киеве: водитель, пытавшийся помочь на месте аварии, попал в реанимацию

По словам очевидца, у водителя BMW сломаны ноги, ребра и повреждена голова. На месте работали патрульные и медики.

Киеве поздним вечером, 15 октября, на проспекте Бажана произошло тройное дорожно-транспортное происшествие (ДТП).

Проезжавший мимо метро "Осокорки" водитель остановился помочь и в итоге сам попал в больницу, сообщает dtp.kiev.ua.

В направлении из центра не поделили дорогу фура и автомобиль Mazda. Легковушку отбросило в отбойник и развернуло в противоположную сторону.

"Я перестроился в соседний правый ряд. Смотрел в зеркало, слева никого не было. Я его не заметил. Я физически в зеркала не мог его увидеть, он был для меня в мертвой зоне. Я почувствовал удар и остановился. Увидел, что впереди меня машину начинает нести. Мы остановились, вышли с фонариками и начали махать", — рассказал водитель фуры Иван.

По словам водителя Mazda, у места ДТП остановился автомобиль BMW. Водитель вышел помочь. И тут же его сбили "Жигули".

"Я в шоке просто. Мы стояли оба махали фонариками. Он спросил как у меня дела и тут его просто снесло. Его отбросило на несколько метров", — рассказал водитель Mazda.

По словам очевидца, у водителя BMW сломаны ноги, ребра и повреждена голова. На месте работали патрульные и медики.

Напомним, 14 октября, в Оболонском районе Киеве пьяный мужчина на иномарке на регулированном пешеходном переходе двигался на запрещающий сигнал светофора и сбил женщину.

фото; видео: dtp.kiev.ua.