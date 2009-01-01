Турчинов не исключает, что взрыв в центре Киева — теракт

Правоохранители ищут злоумышленников, отметил секретарь СНБО.
Од этом пишет hromadske.ua
В то же время чиновник подчеркнул, что правоохранители ищут злоумышленников, совершивших атаку.
"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику", — отметил Турчинов.
Секретарь СНБО уточнил, что на месте происшествия "работают оперативники, Нацполиция и СБУ". "Они понимают весь состав преступления, и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали", — добавил он.
Напомним, 24 августа — в День Независимости Украины — в Киеве между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского произошел взрыв. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская говорила, что основной версией случившегося является хулиганство.