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Турчинов не исключает, что взрыв в центре Киева — теракт

Сегодня, 17:51

Правоохранители ищут злоумышленников, отметил секретарь СНБО. 

Турчинов
Александр Турчинов УНИАН
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что взрыв в центре Киева мог быть заранее спланированным терактом.

Од этом пишет hromadske.ua 

В то же время чиновник подчеркнул, что правоохранители ищут злоумышленников, совершивших атаку.

"Мы не исключаем, что это спланированный теракт, который попытались совершить, чтобы в День Независимости не все могли радоваться празднику", — отметил Турчинов.

Секретарь СНБО уточнил, что на месте происшествия "работают оперативники, Нацполиция и СБУ". "Они понимают весь состав преступления, и сейчас происходит поиск тех террористов, которые это делали", — добавил он.

Напомним, 24 августа — в День Независимости Украины — в Киеве между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Валерия Лобановского произошел взрыв. Пресс-секретарь СБУ Елена Гитлянская говорила, что основной версией случившегося является хулиганство.

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Киев, взрыв, Турчинов, теракт, День Независимости
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