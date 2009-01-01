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У Авакова назвали версии взрыва авто в центре Киева

Сегодня, 13:32

В столице после инцидента правоохранители были переведены на усиленный режим несения службы, отметил Шкиряк.

Киев,авто,взрыв
Последствия взрыва авто, иллюстрация УНИАН
Советник главы МВД Арсена Авакова — Зорян Шкиряк — заявил, что правоохранители отрабатываются все возможные версии взрыва автомобиля в центре Киева, в частности, умышленное убийство, теракт, российские спецслужбы, бизнес-криминальные разборки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время Шкиряк уточнил, что, по предварительным выводам экспертов, в авто сработало взрывное устройство мощностью от 600 до 1000 грамм в тротиловом эквиваленте.

"Отрабатываются все возможные версии происшествия: умышленное убийство; террористический акт; российские спецслужбы; бизнес-криминальные разборки; личная неприязнь; личная месть и т.д.", — отметил советник.

Также тот добавил, что сейчас преступление расследуется как умышленное убийство, но не исключено, что его могут признать террористическим актом. После инцидента подразделения Нацполиции и Нацгвардии в столице были переведены на усиленный режим несения службы.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии.

Позже стало известно, что погибший — уроженец Чечни Али Тимаев (никнейм — "Тимур Махаури"), который боролся с путинским режимом и был личным врагом главы республики Рамзана Кадырова.

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Киев, авто, взрыв, Шкиряк
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