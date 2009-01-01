У Авакова назвали версии взрыва авто в центре Киева

В столице после инцидента правоохранители были переведены на усиленный режим несения службы, отметил Шкиряк.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
В то же время Шкиряк уточнил, что, по предварительным выводам экспертов, в авто сработало взрывное устройство мощностью от 600 до 1000 грамм в тротиловом эквиваленте.
"Отрабатываются все возможные версии происшествия: умышленное убийство; террористический акт; российские спецслужбы; бизнес-криминальные разборки; личная неприязнь; личная месть и т.д.", — отметил советник.
Также тот добавил, что сейчас преступление расследуется как умышленное убийство, но не исключено, что его могут признать террористическим актом. После инцидента подразделения Нацполиции и Нацгвардии в столице были переведены на усиленный режим несения службы.
Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии.
Позже стало известно, что погибший — уроженец Чечни Али Тимаев (никнейм — "Тимур Махаури"), который боролся с путинским режимом и был личным врагом главы республики Рамзана Кадырова.