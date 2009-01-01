У Авакова назвали версии взрыва авто в центре Киева

В столице после инцидента правоохранители были переведены на усиленный режим несения службы, отметил Шкиряк.

Последствия взрыва авто, иллюстрация УНИАН

Советник главы МВД Арсена Авакова —— заявил, что правоохранители отрабатываются все возможные версии, в частности, умышленное убийство, теракт, российские спецслужбы, бизнес-криминальные разборки.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

В то же время Шкиряк уточнил, что, по предварительным выводам экспертов, в авто сработало взрывное устройство мощностью от 600 до 1000 грамм в тротиловом эквиваленте.

"Отрабатываются все возможные версии происшествия: умышленное убийство; террористический акт; российские спецслужбы; бизнес-криминальные разборки; личная неприязнь; личная месть и т.д.", — отметил советник.

Также тот добавил, что сейчас преступление расследуется как умышленное убийство, но не исключено, что его могут признать террористическим актом. После инцидента подразделения Нацполиции и Нацгвардии в столице были переведены на усиленный режим несения службы.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии.

Позже стало известно, что погибший — уроженец Чечни Али Тимаев (никнейм — "Тимур Махаури"), который боролся с путинским режимом и был личным врагом главы республики Рамзана Кадырова.