У Авакова рассказали подробности взрыва авто в центре Киева, бомбу заложили в подлокотнике

Полиция расследует взрыв авто на Бессарабке, как умышленное убийство.

УНИАН

Об этом, заявил член коллегии МВД, нардеп от "Народного фронта" Антон Геращенко в интервью "112 Украина".

По его словам, полиция расследует это преступление, как умышленное убийство.

"Пока прошло совсем мало времени с момента, как произошла эта ужасная трагедия. На сегодня квалификация – это убийство. Целью было убийство Тимура Махаури", — подчеркнул политик.

Он отметил, что следствие рассматривает несколько версий, среди которых указаны не только "финансовые обязательства", но и личные конфликты.

"У Махаури был довольно широкий круг связей, в том числе в уголовном мире Украины. Поэтому рассматриваются версии каких-то генеральных разборок. Но не исключается версия действий российских спецслужб", — сказал нардеп.

Геращенко рассказал, что взрывчатку заложили в салоне авто, в подлокотнике одного из сидений. Также он подчеркнул, что следствие пока не выяснило, было ли это устройство самодельным. Продолжаются экспертизы, опросы десятков свидетелей.

"Далее полиция должна найти заказчиков и организаторов. Я думаю, что в данном случае шансы есть", — добавил член коллегии МВД.

Напомним, 8 сентября в Киеве возле Бессарабской площади взорвалось авто, в котором находились три человека — мужчина погиб, женщине оторвало ногу, а ребенок был в удовлетворительном состоянии. В МВД говорили, что, возможно, в машине сработало взрывное устройство.

Видео: 112 Украина