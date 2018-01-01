У Кличко объяснили, почему в Киеве нет горячей воды

По словам советника мэра, киевляне страдают из-за "Нафтогаза".

Из-за отказа НАК "Нафтогаз Украины" поставлять газ КП "Киевтеплоэнерго" в столице продолжаются перебои с горячей водой. Об этом в Facebook написал народный депутат, советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец.

"Киев продолжает бороться за энергетическую независимость. Переход от частного "Киевэнерго" к коммунальному "Киевтеплоэнерго" продолжается. В игру вошел "Нафтогаз", который начал блокировать работу городского предприятия", – сообщил Белоцерковец.

При этом, по его словам, новосозданное "Киевтеплоэнерго" готово обеспечивать киевлян горячей водой.

"После завершения гидравлических испытаний, новое коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго", которое призвано заменить частный "Киевэнерго", готово снабжать столицу горячей водой. Но, к сожалению, против этого оказался "Нафтогаз", который делает невозможным снабжение столицы горячей водой. Проблема заключается в отказе в подписании договора на поставку газа для "Киевтеплоэнерго" для производства тепловой энергии", – отметил парламентарий.

Он напомнил, что "Нафтогаз" требует от "Киевтеплоэнерго" взять на себя все долги "Киевэнерго", а это около 5 млрд гривен. При этом в структуре долгов кроме задолженности за потребленный газ также присутствуют штрафы и пеня, за которые город не имеет право платить.

"Предложение города является абсолютно справедливым и логичным – разделить два несвязанных процесса: отдельно – заключение договора и возобновление услуг киевлянам, отдельно – судебные разбирательства относительно правонаследования долга. Мы решительно настроены отстаивать интересы киевлян любым способом. К сожалению, с нашим мнением категорически не согласен "Нафтогаз", который требует от города взять обязательства по всей сумме долгов, не дожидаясь решения судов. В виде элемента давления они фактически оставляют киевлян без горячей воды, надеясь, что это повлияет на городскую власть!" – возмутился советник мэра.

Дмитрий Белоцерковец подчеркнул, что позиция "Нафтогаза демонстрирует нежелание действовать цивилизованными методами, особенно учитывая монопольное положение компании.

"При этом "Нафтогаз" не берет во внимание интересы потребителей – жителей Киева, которые остались без жизненно необходимых услуг. Мы не позволим подобный шантаж киевлян со стороны монополиста", – заявил народный депутат.

Напомним, ранее мэр Киева Виталий Кличко заявил, что долги "Киевэнерго" перед "Нафтогазом" не должны стать угрозой для обеспечения жизнедеятельности столицы.

"Размер долгов – почти 5 млрд грн. Это долги, которые накапливались годами. И их судьба должна решаться на национальном уровне, учитывая масштаб вопроса. Проблема долговых обязательств одной компании перед другой не должна влиять на бесперебойность предоставления услуг для жителей города", – отметил Кличко.

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