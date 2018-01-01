У Кличко опубликовали "черный список" подрядчиков по ремонту дворов Киева

Нардеп рассказал, как в столице будут бороться с халтурой подрядчиков.

Киевская администрация будет обращаться в суд в случае отказа подрядчиков от гарантийного ремонта межквартальных проездов. Об этом написал народный депутат и советник мэра Киева Дмитрий Белоцерковец в социальной сети Facebook

"Продолжаем бороться с недобросовестными подрядчиками в сфере ремонтов межквартальных проездов. Очередные претенденты на "черный список" и уголовные дела, в случае отказа от гарантийного ремонта, который составляет 5 лет. Как и в прошлый раз публикую перечень предприятий, которые некачественно выполнили ремонт межквартальных проездов, а также претензии", – отметил парламентарий.

По его словам, основная претензия связана с тем, что подрядчики значительно "недокладывают" асфальт, а его плотность оказывается гораздо ниже стандартов.

"Жажда сверхприбылей приводит к некачественным работам и фактическому воровству у города. Далее будет опубликован список тех предприятий, которые выполнили гарантийный ремонт и тех, которые отказались. Отказавшихся ждут уголовные дела и жесткая ответственность", – пообещал Дмитрий Белоцерковец.

Народный депутат опубликовал список из 36 локаций, где ремонт был проведен некачественно, описав выявленные недостатки, а также стоимость ремонта. В список недобросовестных подрядчиков, в частности, вошли: ЧП "Киевдорстрой", ООО "Горстройинвест Инвест ЛТД", ООО "СБМУ "Подряд", ООО "Строительная компания – ВР", ООО "Строительная компания Барто", ООО "Дорожно-строительная компания – Автобан", ООО "Альянс Будинвест Груп", ООО "ДС Пром Групп", ООО "Арт Строй Эксперт", ООО "Асфальт-Мастер".

Напомним, 10 апреля народный депутат принял участие в проверке качества асфальтирования киевских дворов. Дмитрий Белоцерковец призвал подрядчиков за свой счет провести гарантийные ремонты, пообещав, что в противном случае киевская администрация обратится в суд с требованием уголовной ответственности за невыполнение условий договора.

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