Запланирован ряд работ для осовременивания магазина.

План развития киевского коммунального предприятия "Городской магазин" предусматривает реализацию программы "Доступные продукты", разработку и внедрение карты размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети города Киева, открытие современного интернет-магазина "Сяйво книги", а также открытие книжной кофейни и проведения реконструкции помещений магазина "Сяйво книги", сообщил директор КП "Городской магазин" Андрей Андрущенко.

"Согласно программе "Доступные продукты" на основных сельскохозяйственных ярмарках Киева будут установлены торговые палатки КП "Городской магазин" для продажи продукции по ценам товаропроизводителей. Постепенное увеличение количества торговых мест по программе "Доступные продукты" должно привести к удержанию цен на ярмарках Киева на минимальном уровне, что может стать одним из дополнительных положительных факторов продовольственной безопасности города", - отметил Андрущенко.

Собственными силами коммунального предприятия будет реализовываться разработка и внедрение карты размещения средств передвижной мелкорозничной торговой сети Киева.

"Для внедрения этой карты проведен анализ работы передвижной мелкорозничной торговой сети Киева в 2015-2017 годах и обозначены точные места привязки средств передвижной торговли. Карта будет общедоступной и легкой в ​​использовании, с ней все заинтересованные смогут получить полную информацию по объекту (номер, срок, сумма, с кем заключен договор), фото объекта, информацию о свободных мест, право на которые планируется реализовываться на торгах. Карта уже запущена в тестовом режиме", - рассказал Андрущенко.

Кроме того, запланирован ряд работ для осовременивания магазина "Сяйво книги", в частности - открытие на его базе интернет-магазина.

"Состоится открытие современного интернет-магазина с обновлением книжного ассортимента, созданием электронных каталогов книг, ребрендингом, SEO-оптимизацией, отладкой системы получения, обработки и доставки заказов, а также внедрением программы лояльности. Также планируем провести тендеры для реконструкции помещений магазина "Сяйво книги", открыть книжное кафе и читальный-презентационный пространство. Уже сегодня "Сяйво книги" имеет новый современный логотип и фирменный стиль", - добавил директор КП "Городской магазин".

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