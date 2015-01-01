У Кличко рассказали, как в Новогодние праздники будет работать метро и общественный транспорт

Полиция Киева совместно с Нацгвардией на новогодние праздники будет работать в усиленном режиме.

Открытие главной елки Украины на Софийской площади. УНИАН

В связи с Новогодними праздниками власти Киева внесли изменения в работу общественного транспорта.

Как рассказали на сайте КГГА, работа столичного метрополитена и наземного транспорта в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 будет продлена на три часа.

"В ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 работу подвижного состава наземного пассажирского транспорта общего пользования будет продлено на три часа. А именно: будет организована перевозка существующими маршрутами, которые проходят возле станций метрополитена, и после прохождения последних поездов метрополитена", — говорится в сообщении.

Фуникулер в новогоднюю ночь будет работать круглосуточно.

Кроме того, с 31 декабря 2016 с 20:00 до 02:00 1 января 2017, 1 января 2017 с 14:00 до 20:00, а также 7 января 2016 с 11:00 до 14:00 движение троллейбусных маршрутов № 6, № 16 и № 18 будут изменены.

Работу троллейбусного маршрута № 6 будет организовано по следующей схеме: ул. Юрия Кондратюка — ул. Маршала Рокоссовского — ул. Полярная — ул. Вышгородская — ул. Кирилловская — Подольский спуск — ул. Овруцкая — ул. Герцена — ул. Мельникова — станция метро "Лукьяновская", в обратном направлении — по той же схеме.

Троллейбусный маршрут № 16 будет курсировать так: ул. Щусева — ул. Рижская — ул. Дорогожицкая — ул. Мельникова — ул. Сечевых стрельцов — ул. Вячеслава Черновола — просп. Воздухофлотский обратно по этой же схеме.

Троллейбусный маршрут № 18 будет курсировать: ул. Сошенко — ул. Вышгородская — ул. Кирилловская — Подольский спуск — ул. Овруцкая — ул. Герцена — ул. Мельникова — ул. Сечевых стрельцов — ул. Вячеслава Черновола — просп. Воздухофлотский, обратно по этой же схеме.

На Михайловской, Софийской площадях и Владимирском проезде автобусные маршруты № 24 и № 114 будут курсировать по схеме движения рабочего дня.

Работа ночных маршрутов городского пассажирского транспорта в ночь с 6 на 7 января 2017 в случае необходимости будет усилена.

С 30 декабря 2016 года в столице также организуется движение четырех ночных маршрутов общественного транспорта, которые будут курсировать на постоянной основе.

Также в ночь с 31 декабря 2016 на 1 января 2017 года до 5:00 утра продлена работа автобусных маршрутов в режиме маршрутного такси: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

В то же время, как сообщил начальник управления превентивной деятельности ГУ НП в г. Киеве Руслан Кузьменко, полиция Киева совместно с Нацгвардией начала работать в усиленном режиме, пишет 112 Украина.

"С 28 по 30 декабря нами проводятся оперативно-тактические мероприятия по предупреждению и пресечению преступлений в Киеве, на улицах Киева, железнодорожных и автовокзалах, транспортных остановках, платформах. Задействовано около 1,5 тыс. личного состава. Из них 200 — военнослужащие Нацгвардии.

Также в новогодние праздники дополнительно будет выведено 500 сотрудников личного состава полиции и Нацгвардии, которые в новогоднюю ночь будут дежурить возле нашей центральной елки и в районах Киева, где еще находятся 11 елок", — отметил он.

При этом Кузьменко добавил, что за минувшие сутки правоохранители задержали около 37 человек, совершивших уголовные или административные правонарушения.

Стит отметить, что в Киеве полным ходом идут приготовления к Новому году. Организаторы гуляний приготовили для киевлян множество сюрпризов.

19 декабря, в центре Киева — на Софийской площади — открыли главную елку Украины.