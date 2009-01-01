У Кличко рассказали, когда ожидать тепло в квартирах киевлян

Назвать конкретную дату киевские ччиновники так и не смогли.

В Киеве подача тепла в начнется сразу, как только в течение 3-х дней температура воздуха не поднимется выше 8 градусов.

Об этом сообщила пресс-секретарь заместителя мэра Киева Петра Пантелеева Юлия Грамотная, пишет "Украинская правда".

"Мы уже несколько лет ориентируемся исключительно на погоду. И в этом году также подача теплоносителя в дома состоится, как только среднесуточная температура воздуха в Киеве в течение 3-х дней не поднимется выше 8 градусов по Цельсию", — сказала Грамотная.

Однако, назвать конкретную дату чиновница так и не смогла.

"Мы ориентируемся на погоду", — сказала Грамотная.

По данным Киевской администрации, по состоянию на 29 сентября более 81% домов, обслуживаемых коммунальными ЖЭУ, получили акты готовности к зиме, а остальные — в процессе оформления.

"Уже технически подготовлены к работе в отопительный период системы теплопотребления более 99,8% жилых домов Киева. Дома, обслуживаемые коммунальными ЖЭУ получили соответствующие акты готовности в объеме 81%, а остальные пока в процессе оформлении соответствующих документов", — сообщили в пресс- службе КГГА.

В то же время в мэрии отметили, что значительную проблему составляет готовность домов ОСМД и ЖСК, которые получили ряд замечаний в результате обследований.

Столичные власти призвали председателей правления этих домов в ближайшие дни исправить ситуацию и получить соответствующие документы в теплоснабжающих предприятий.

Эту же информацию подтвердили и в "Киевэнерго".

"81% домов Киева, которые обслуживают коммунальные ЖЭКи, подтвердили готовность к отопительному сезону и оформили соответствующие акты готовности", — сообщает пресс-служба энергокомпании.

"По состоянию на сегодня наихудшая ситуация среди домов ЖСК и ОСМД — только 14% выполнили требования по подготовке домовых систем теплоснабжения к подаче тепла в централизованную систему отопления", — подытожили в "Киевэнерго".

Напомним, в Киеве с 26 июля изменились тарифы на горячую воду и отопление — цена на горячее водоснабжение выросла, а централизованное отопление несущественно подешевело