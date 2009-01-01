Убийство и расчленение. В Киеве пьяный рецидивист жестоко расправился с мужчиной

В конце сентября в канализационном коллекторе на улице Галагановской рабочие обнаружили обезглавленное тело мужчины.
Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.
Отмечается, что происшествие произошло в Святошинском районе. В конце сентября в канализационном коллекторе на улице Галагановской рабочие обнаружили обезглавленное тело мужчины и вызвали полицию.
Следственно-оперативная группа территориального управления полиции осмотрела место происшествия, прилегающую территорию, опросила местных жителей, привлекла к осмотру кинолога со служебной собакой, но установить личность умершего и обстоятельства правонарушения сразу не удалось. Никаких документов или других вещей, которые помогли идентифицировать потерпевшего, на месте происшествия не нашли. Криминалисты сделали выводы: тело сюда принесли, а человек умер в другом месте. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование и начали оперативно-розыскные мероприятия.
Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судебно-медицинский эксперт установил, что смертьнастала примерно 4-5 суток назад, а голову отрезали уже мертвомv мужчинt.
Заместитель начальника Святошинского управления полиции Богдан Замула рассказал: "В рамках уголовного производства полицейские провели комплекс следственных (розыскных) действий и установили личность потерпевшего. Им оказался неработающий 61-летний местный житель. Исследовав его жизнь, знакомых, товарищей, сотрудники уголовного розыска и следствия вышли на мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления".
Начальник сектора уголовного розыска Святошинского управления полиции Юрий Романов добавляет: "Этот человек — квартирант погибшего киевлянина, они вместе проживали. В последствии мы задержали его и доставили в управление полиции, чтобы выяснить его причастность к событию. По словам этого человека, в тот день они выпивали в квартире, поссорились и во время конфликта квартирант ударил владельца в голову. Затем ушел из дома, а когда вернулся, хозяин квартиры уже был мертв. Чтобы скрыть свою причастность к смерти киевлянина, мужчина отрезал мертвому голову и выбросил в мусор вместе с орудием преступления, а тело ночью сбросил канализационный колодец".
После проведения следственных действий ему объявили подозрение в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.
Известно, что задержанный, начиная с 1994 года, провел в местах лишения свободы более 20 лет. За решетку он попал за грабежи, разбойные нападения и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Сейчас ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили мумифицированное тело без головы.
Видео: поліція Києва.
Фото: kyiv.npu.gov.ua.