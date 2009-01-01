Убийство и расчленение. В Киеве пьяный рецидивист жестоко расправился с мужчиной

В конце сентября в канализационном коллекторе на улице Галагановской рабочие обнаружили обезглавленное тело мужчины.

В Киеве рецидивист жестоко расправился с мужчиной kyiv.npu.gov.ua

В Киеве правоохранители задержали рецидивиста, подозреваемого в совершении тяжкого преступления, который более 20 лет провел за решеткой.

Об этом идет речь в сообщении отдела коммуникации полиции Киева.

Отмечается, что происшествие произошло в Святошинском районе. В конце сентября в канализационном коллекторе на улице Галагановской рабочие обнаружили обезглавленное тело мужчины и вызвали полицию.

Следственно-оперативная группа территориального управления полиции осмотрела место происшествия, прилегающую территорию, опросила местных жителей, привлекла к осмотру кинолога со служебной собакой, но установить личность умершего и обстоятельства правонарушения сразу не удалось. Никаких документов или других вещей, которые помогли идентифицировать потерпевшего, на месте происшествия не нашли. Криминалисты сделали выводы: тело сюда принесли, а человек умер в другом месте. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертное исследование и начали оперативно-розыскные мероприятия.

Сведения о событии внесли в Единый реестр досудебных расследований по ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Судебно-медицинский эксперт установил, что смертьнастала примерно 4-5 суток назад, а голову отрезали уже мертвомv мужчинt.

Заместитель начальника Святошинского управления полиции Богдан Замула рассказал: "В рамках уголовного производства полицейские провели комплекс следственных (розыскных) действий и установили личность потерпевшего. Им оказался неработающий 61-летний местный житель. Исследовав его жизнь, знакомых, товарищей, сотрудники уголовного розыска и следствия вышли на мужчину, подозреваемого в совершении тяжкого преступления".

Начальник сектора уголовного розыска Святошинского управления полиции Юрий Романов добавляет: "Этот человек — квартирант погибшего киевлянина, они вместе проживали. В последствии мы задержали его и доставили в управление полиции, чтобы выяснить его причастность к событию. По словам этого человека, в тот день они выпивали в квартире, поссорились и во время конфликта квартирант ударил владельца в голову. Затем ушел из дома, а когда вернулся, хозяин квартиры уже был мертв. Чтобы скрыть свою причастность к смерти киевлянина, мужчина отрезал мертвому голову и выбросил в мусор вместе с орудием преступления, а тело ночью сбросил канализационный колодец".

После проведения следственных действий ему объявили подозрение в совершении умышленного убийства (ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины). Судом ему избрана мера пресечения в виде ареста.

Известно, что задержанный, начиная с 1994 года, провел в местах лишения свободы более 20 лет. За решетку он попал за грабежи, разбойные нападения и нанесения тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Сейчас ему грозит от семи до пятнадцати лет лишения свободы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Киеве обнаружили мумифицированное тело без головы.

Видео: поліція Києва.

Фото: kyiv.npu.gov.ua.