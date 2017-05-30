Убийство советника директора "Укрспирта": новые подробности и фото с места преступления

Мужчина умер не сразу, утверждает очевидец.

Место преступления tsn.ua

Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киевеподтвердила, что в Киеве застрелили советника директора госпредприятия "Укрспирт"

Об этом сообщило "Громадське радіо".

Между тем нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что убийство является заказным.

"Думаю, что одной из ведущих версий подлежащих проверке должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт", — отметил политик.

По сведениям очевидца убийства — Дениса Лугового, которые он разместил у себя в соцсети, после выстрелов мужчина еще некоторое время был жив, приехавшие медики констатировали его смерть.

Напомним, в 2014 году Виктор Панков был назначен и. о. директора "Укрспирта", а в 2012 году возглавлял предприятие. Сегодня — 30 мая — в Дарницком районе Киева его из автомобиля застрелил злоумышленник, правоохранители ввели в столице план "Перехват".

Фото: tsn.ua