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Убийство советника директора "Укрспирта": новые подробности и фото с места преступления

Сегодня, 12:40
Киев,убийство,Укрспирт,Панков < >
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1 / 4 Место преступления (tsn.ua)

Мужчина умер не сразу, утверждает очевидец.

Киев,убийство,Укрспирт,Панков
Место преступления tsn.ua
Начальник отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Киеве Оксана Блищик подтвердила, что в Киеве застрелили советника директора госпредприятия "Укрспирт" Виктора Панкова.

Об этом сообщило "Громадське радіо".

Между тем нардеп, советник главы МВД Антон Геращенко на своей странице в Facebook написал, что убийство является заказным.

"Думаю, что одной из ведущих версий подлежащих проверке должна быть версия убийства Виктора Панкова, связанная с работой в государственном концерне "Укрспирт", — отметил политик.

По сведениям очевидца убийства — Дениса Лугового, которые он разместил у себя в соцсети, после выстрелов мужчина еще некоторое время был жив, приехавшие медики констатировали его смерть.

Напомним, в 2014 году Виктор Панков был назначен и. о. директора "Укрспирта", а в 2012 году возглавлял предприятие. Сегодня — 30 мая — в Дарницком районе Киева его из автомобиля застрелил злоумышленник, правоохранители ввели в столице план "Перехват"

Фото: tsn.ua

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Киев, убийство, Укрспирт, Панков, Антон Геращенко
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