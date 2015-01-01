Убийство в Киеве: в доме застрелили мужчину, фото с места преступления

Инцидент случился на выходных, отметили в полиции.

Дом, в котором убили мужчину kyiv.npu.gov.ua

На прошлых выходных, 7-8 января, вечером в Дарницком районе Киевав коридоре одного из домов выстрелил в мужчину, тот был ранен и умер.

Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции столицы.

В ведомстве уточнили, что инцидент случился около 21:00 по ул. Ревуцкого, жертвой является 54-летний местный житель.

"Пострадавший возвращался от друзей домой. Поднявшись на свой этаж, в коридоре получил огнестрельное ранение в живот, умер на месте", — отметили в пресс-службе.

Преступник скрылся. Выстрелы услышала жена и соседи убитого, они вызвали полицию. Правоохранители устанавливают возможных свидетелей и очевидцев случившегося, начато производство по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса.

"Проводятся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на задержание подозреваемого. Изучаются все обстоятельства тяжкого преступления", — добавили в полиции.

Место преступления kyiv.npu.gov.ua

Ранее сообщалось, что в Печерском районе Киева неизвестный стрелял в иностранца, человек был ранен, злоумышленника разыскивала полиция. Узнать больше о происшествии можно здесь.

Фото: kyiv.npu.gov.ua