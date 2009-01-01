Удар ножом в грудь. В Киеве дочь отправила отца в реанимацию

Инцидент случился в Днепровском районе столицы.

Человек с ножом, иллюстрация journalbelebey.ru

В Днепровском районе Киева девушка во время ссоры ударила своего отца, пострадавший попал в реанимацию.

Об этом говорится на странице полиции столицы в Facebook.

В ведомстве уточнили, что злоумышленница сама вызвала скорую помощь, потом ее задержали правоохранители.

"Во время ссоры 29-летняя жительница Днепровского района ударил родственника ножом в грудь.", — отмечается в сообщении.

По данным копов, сейчас за жизнь пострадавшего — 48-летнего киевлянина — борются врачи реанимации. Начато производство по ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса.

Напомним, поздно вечером 23 августа в Печерском районе Киева — на ул. Шота Руставели — неизвестные застрелили иностранца и скрылись с места происшествия. Узнать больше о случившемся можно здесь.