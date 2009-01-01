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"Угроза жизни есть". СМИ узнали о состоянии женщины, пострадавшей в результате взрыва в Киеве

Сегодня, 22:49

Потерпевшую оперируют сразу три бригады врачей.

врач, медик, больница
Врач, иллюстрация rfdeti.ru
Женщине, пострадавшей в результате взрыва автомобиля в центре Киева, до сих пор делают операцию, она находится в тяжелом состоянии, "угроза жизни есть однозначно".

Об этом рассказал заведующий отделением политравмы Киевской городской клинической больницы №17 Дмитрий Мясников, пишет ТСН.

В то же время он уточнил, что потерпевшая попала в больницу еще в 18:40, ее сразу отправили в операционное отделение.

"Оперируют… сразу три бригады. У нее… термическая травма, травмы костей и мягких тканей, повреждения лица, глаз и скелетные травмы. Прогнозов относительно пациентки врачи не дают", — говорится в статье.

Ранее сообщалось, что в Киеве авто взорвалось возле Бессарабской площади, погиб мужчина, женщине оторвало ногу, а ребенок находится в удовлетворительном состоянии. СМИ узнали, что пострадавшая — всемирно известная модель, она была лицом Dior.

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