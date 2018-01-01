Улицу в Киеве предлагают переименовать в честь Левко Лукьяненко

Пока что в плане переименования запланировано, что улицу Жукова переименуют в улицу Кубанской Украины.

В честь великого украинца могут назвать улицу УНИАН

Улицу в столице Украины, которая носит имя советского маршала Георгия Жукова, предлагается переименовать в улицу имели умершего 7 июля украинского диссидента, писателя и Героя Украины Левка Лукьяненко

Соответствующая петиция появилась на сайте Киевского городского совета.

"Улица пролегает по Лесному массиву, то есть со стороны Черниговской области. Герой Украины, автор "Акта провозглашения независимости Украины" Левко Лук'яненко (1928-2018) родился в Городнянском районе Черниговской области. Вблизи с. Хотов Киево-Святошинского района, где он жил последний период жизни, нет больших улиц, которые уместно было бы наименовать в честь этого выдающегося творца нашей истории. Поэтому предлагаю, чтобы в его честь переименовали именно улицу маршала Жукова", - отметил автор петиции Олег Домашевский.

Пока что в плане переименования запланировано, что улицу Жукова переименуют в улицу Кубанской Украины. Это название выиграло конкурс и было затем уверждено комиссией. Сейчас же вопрос о переименовании находится на рассмотрении.

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Напомним, 89-летний Левко Лукьяненко умер в столичной больнице после резкого ухудшения самочувствия.

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