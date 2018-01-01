Утверждены новые тарифы на воду в Киеве

Тарифы вступят в силу после публикации решений НКРЭКУ в газете "Урядовий кур'єр".
Об этом сообщила пресс-служба "Киевводоканала".
В 2018 году тариф на услуги по централизованному водоснабжению и водоотводу для киевлян составит 15,78 грн за 1 кубометр. Из них:
Стоимость услуг по централизованному снабжению холодной воды и водоотведения с использованием внутридомовых систем несколько выше - 16,716 грн за 1 куб. м, Из них:
Тарифы вступят в силу после публикации решений НКРЭКУ в газете "Урядовий кур'єр".
Ранее директор Департамента экономики и финансов "Киевводоканала" Ирина Кирилюк заявила, что в 2019 году расчетный тариф на услуги по водоснабжению и водоотведению в Киеве изменится в среднем на 49,6 процента и составит 23,17 грн.
"Пересмотр обусловлен ростом стоимости электроэнергии, горюче-смазочных материалов, размера ренты, реагентов, а также изменением уровня амортизационных отчислений, ремонтов основных средств", - отметила Кирилюк.
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