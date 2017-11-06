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"Увидимся в Киеве". Шварценеггер записал обращение к Виталию Кличко

Сегодня, 15:19

Виталий, нам не хватало тебя на нашей утренней тренировке, заявил "Железный Арни".

Шварценеггер и Владимир Кличко 2
Шварценеггер и Владимир Кличко klitschko-brothers.com
Знаменитый актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко.

Запись выложена в Twitter экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко.

Шварценеггер находился рядом с Владимиром и обратился к его брату Виталию.

"Виталий, нам не хватало тебя на нашей утренней тренировке. Потому что нам нужен был настоящий лидер, такой как ты. Но мы увидим тебя совсем скоро в твоем городе, в Киеве", — сказал Шварценеггер.


Напомним, ранее сообщалось, что Шварценеггер устроил гавайские танцы со Сталлоне и Костнером.

Видео: Твиттер Владимира Кличко.

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