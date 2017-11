"Увидимся в Киеве". Шварценеггер записал обращение к Виталию Кличко

Знаменитый актер, культурист и политик Арнольд Шварценеггер записал видеообращение к мэру Киева Виталию Кличко.

Запись выложена в Twitter экс-чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Владимира Кличко.

Шварценеггер находился рядом с Владимиром и обратился к его брату Виталию.

"Виталий, нам не хватало тебя на нашей утренней тренировке. Потому что нам нужен был настоящий лидер, такой как ты. Но мы увидим тебя совсем скоро в твоем городе, в Киеве", — сказал Шварценеггер.

A message to the mayor of Kyiv @Vitaliy_Klychko after the morning workout. #kiyvsmartcityforum pic.twitter.com/iq2Gyj4Z1n