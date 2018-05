В 2018 году Киев станет еще и боксерской столицей - Кличко

В Киеве состоится Конгресс Всемирного боксерского совета.

Мэр Киева Виталий Кличко и президент WBC Маурисио Сулейман подписали контракт на проведение в Киеве 56 Конгресса боксерской организации осенью этого года. Подписи мэр и президент WBC поставили на боксерских перчатках.

Как отметил мэр столицы, эти перчатки со продадут на благотворительном аукционе, который состоится во время Конгресса в Киеве. А вырученные средства будут направлены на развитие спортивных секций по боксу в столице. Возможность проведения Конгресса в Киеве, как заметил Кличко, он обсуждал с президентом WBC в течение последних трех лет, сообщает пресс-служба мэра.

"Мы долго говорили с президентом WBC о проведении Конгресса в украинской столице. Это было не так легко, ведь большая очередь, потому что каждая страна стремится провести такой мировой Конгресс в себя, - подчеркнул Кличко. - Одно могу сказать - после Лас-Вегаса, Майами, Баку, у нас сегодня наконец-то есть возможность провести Конгресс WBC в Киеве ", - отметил мэр.

Также, по словам Виталия Кличко и Маурисио Сулеймана, во время Конгресса будут проведены специальные короткие боксерские поединки. Их цель - дать шанс молодым спортсменам заявить о себе и пробиться в профессиональный бокс.

"Нас ожидает много сюрпризов. Город Киев станет в этом году не только мировой футбольной столицей, но и боксерской. У нас много талантливых ребят и наша задача - помогать им достигать своих целей в спорте ", - заявил Кличко.

Он также напомнил, что 56 Конгресс Всемирной боксерской совета (WBC) пройдет в Киеве с 30 сентября по 6 октября. Ожидается, что на него съедутся более 700 участников, среди которых будут звезды мирового бокса, президенты федераций из стран-членов WBC, рефери и спортивные функционеры.

В свою очередь президент WBC Маурисио Сулейман заявил, что он доволен уровнем подготовки к проведению Конгресса.

"Для меня очень важно сегодня быть здесь. Киев, я считаю, является мировой столицей в плане спорта. Меня очень радует, что и финал Лиги чемпионов УЕФА состоится в Киеве. И именно в этом волшебном городе в октябре соберется наш Конгресс, - заявил Маурисио Сулейман. - Мы готовы к мероприятию, которое состоится в столице бокса - Киеве. И ожидаем увидеть легендарных чемпионов, которые приедут сюда", - отметил президент WBC.

Во время пресс-конференции президент Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман представил специальную награду "The boxer of the month", присвоенную украинскому боксеру Александру Усику. Он стал спортсменом февраля 2018 по версии WBC. А также подарил Виталию Кличко пояс почетного чемпиона организации. Этот пояс изготовлен вручную ювелирами из Мексики. Напомним, что именно в этой стране родился президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман.

Также во время совместной пресс-конференции был представлен логотип 56 Конгресса Всемирного боксерского Совета. На нем изображен казак в боксерских перчатках. А также на переднем плане размещены флаг Украины рядом с флагами стран - членов WBC.

