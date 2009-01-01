В центре Киева мужчина четыре часа угрожает прыгнуть с третьего этажа, опубликованы фото

Одной из переговорщиц удалось уговорить Кирилова перелезть на балкон.

мужчина, который уже четыре часа стоит на сетке на третьем этаже гостиницы "Крещатик", заявил, что не хочет спускаться, потому что его могут убить.

Мужчина сообщил, что его зовут Тимур Кириллов, и что "в его жизни многое произошло", пишет УНИАН.

"Я в течение трех недель пытался спасти свою жизнь. Но понял, что не могу это сделать с помощью любой власти... Не хочу слезать, потому что меня, возможно, убьют", — он.

На вопрос журналистов, кто ему угрожает, мужчина ответил: "Организованная преступность".

Позже он сказал, что является гражданином Украины и Канады.

Свидетели инцидента — работники учреждений, расположенных рядом с гостиницей, сообщали, что мужчина требует встречи с генконсулом РФ и является россиянином.

Вместе с тем в полиции не подтвердили информацию о том, что мужчина требует встречи с генконсулом России.

На вопрос, почему ему нужен консул России, Кириллов ответил, что сейчас доверяет только ему.

Больше мужчина ничего не объясняет и продолжает стоять на сетке.

Люди, которые проводят с Кирилловым переговоры с балкона, продолжают уговаривать его спуститься и предлагают ухватиться за ремень и поднять его на балкон.

Одной из переговорщиц удалось его уговорить перелезть на балкон.

Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу. Также на месте происшествия дежурит карета скорой помощи.

Напомним, 17 августа в Киеве на улице Зоологической произошло вооруженное ограбление. Неизвестные в медицинских масках расстреляли мужчину, забрали сумку и скрылись.

фото: facebook.com/KyivOperativ