В центре Киева мужчина четыре часа угрожает прыгнуть с третьего этажа, опубликованы фото

Одной из переговорщиц удалось уговорить Кирилова перелезть на балкон.
Мужчина сообщил, что его зовут Тимур Кириллов, и что "в его жизни многое произошло", пишет УНИАН.
"Я в течение трех недель пытался спасти свою жизнь. Но понял, что не могу это сделать с помощью любой власти... Не хочу слезать, потому что меня, возможно, убьют", — он.
На вопрос журналистов, кто ему угрожает, мужчина ответил: "Организованная преступность".
Позже он сказал, что является гражданином Украины и Канады.
Свидетели инцидента — работники учреждений, расположенных рядом с гостиницей, сообщали, что мужчина требует встречи с генконсулом РФ и является россиянином.
Вместе с тем в полиции не подтвердили информацию о том, что мужчина требует встречи с генконсулом России.
На вопрос, почему ему нужен консул России, Кириллов ответил, что сейчас доверяет только ему.
Больше мужчина ничего не объясняет и продолжает стоять на сетке.
Люди, которые проводят с Кирилловым переговоры с балкона, продолжают уговаривать его спуститься и предлагают ухватиться за ремень и поднять его на балкон.
Одной из переговорщиц удалось его уговорить перелезть на балкон.
Полиция оцепила территорию перед входом в гостиницу. Также на месте происшествия дежурит карета скорой помощи.
Напомним, 17 августа в Киеве на улице Зоологической произошло вооруженное ограбление. Неизвестные в медицинских масках расстреляли мужчину, забрали сумку и скрылись.
фото: facebook.com/KyivOperativ