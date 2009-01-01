В центре Киева неизвестные напали на главу Института нацпамяти Вятровича

Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.

Владимир Вятрович Главред

В частности, в 13:30 несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича, после чего охрана развела их в разные стороны, сообщает Ukranews.

Нападавших отвели в сторону до прибытия полиции и выяснения обстоятельств.

В свою очередь Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его.

Напомним, 7 февраля, в Киеве неизвестные злоумышленники напали на Центр визуальной культуры, в котором проходила выставка украинского художника Давида Чичкана "Упущенные возможности", и устроили погром.