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В центре Киева неизвестные напали на главу Института нацпамяти Вятровича

Сегодня, 14:54

Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его. 

Владимир Вятрович
Владимир Вятрович Главред
В центре Киева возле здания информационного агентства "Укринформ" неизвестные напали на главу Института национальной памяти Владимира Вятровича.

В частности, в 13:30 несколько человек перед входом в здание набросились на Вятровича, после чего охрана развела их в разные стороны, сообщает Ukranews.

Нападавших отвели в сторону до прибытия полиции и выяснения обстоятельств.

В свою очередь Вятрович сообщил, что нападавшие не предъявили ему никаких конкретных претензий, а лишь намеревались ударить его. 

Напомним, 7 февраля, в Киеве неизвестные злоумышленники напали на Центр визуальной культуры, в котором проходила выставка украинского художника Давида Чичкана "Упущенные возможности", и устроили погром.

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Вятрович, нападение, охрана, Киев, Укринформ
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