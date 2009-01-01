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В центре Киева неизвестные похитили журналистку — СМИ

Сегодня, 21:30

В сумке, которую девушка выбросила из окна авто, свидетели нашли удостоверение журналиста одного из электронных изданий.

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vlada.io/
В центре Киева, возле гостиницы "Днепр", неизвестные затолкали в авто девушку, которая, по предварительной информации, является журналистом одного из электронных изданий.

Двое мужчин затолкали в авто серебристого цвета девушку, которая успела выбросить из окна сумку, пишет УНН.

Неизвестным пытались помешать прохожие, но им это не удалось.

В сумке, которую девушка выбросила из окна авто, свидетели нашли удостоверение журналиста одного из электронных изданий.

Свидетели сразу же вызвали полицию, но правоохранители прибыли на вызов только через час.

В пресс-службе столичной полиции, до приезда экипажа на место событий, отметили, что они не имеют информации относительно этого инцидента.

Корреспонденты издания обратился за комментарием к СБУ, однако пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская заявила, что ей ничего не известно по поводу якобы задержания журналистки сотрудниками Службы безопасности.

"У меня информации такой нет", — отметила она.

Напомним, в Киеве злоумышленники избили и похитили мужчину.

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Киев, похищение, журналистка, СБУ, Гитлянская
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