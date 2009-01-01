В центре Киева полицейские ловили голого мужчину, опубликовано видео

Мужчину полицейским удалось задержать.

В центре Киева полицейские ловили голого мужчину Скриншот

В Киеве на центральной улице Крещатик патрульные полицейские гонялись за мужчиной, который находился без одежды.

Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовала Татьяна Коммунар.

Она добавила, что мужчину таки удалось задержать. Полицейские на него одели плащ и увезли на машине.

"Пока ловили этого голенького в шапочке, народ хихикал. Иногда хлопали, когда он уворачивался. Впрочем, похлопали и когда его-таки повалили на брусчатку", — написала она.

Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними:

Напомним, ранее сообщалось, что девушка по просьбе начальника прошлась обнаженной по офису.

Видео: facebook.com/tkommunar.