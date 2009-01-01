В центре Киева полицейские ловили голого мужчину, опубликовано видео

Мужчину полицейским удалось задержать.
Соответствующее видео на странице в Facebook опубликовала Татьяна Коммунар.
Она добавила, что мужчину таки удалось задержать. Полицейские на него одели плащ и увезли на машине.
"Пока ловили этого голенького в шапочке, народ хихикал. Иногда хлопали, когда он уворачивался. Впрочем, похлопали и когда его-таки повалили на брусчатку", — написала она.
Внимание! Видео не предназначено для просмотра несовершеннолетними:
Напомним, ранее сообщалось, что девушка по просьбе начальника прошлась обнаженной по офису.
Видео: facebook.com/tkommunar.