В центре Киева прогремел взрыв, есть тяжело раненые

Полиция выясняет обстоятельства ЧП.
Взрыв произошел между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Лобановского. На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, скорая помощь, сообщает Громадське.
Также на место происшествия прибыл глава Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва тяжело раненная женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову.
В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства взрыва. Правоохранители перекрыли часть дороги.
У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq— Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.
Ранее "Главред" сообщал, что в СБУ рассказали, кто готовит провокации на День Независимости Украины.