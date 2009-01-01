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В центре Киева прогремел взрыв, есть тяжело раненые

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Грушевского, взрыв 2408, 01 < >
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1 / 6 Взрыв произошел между зданием Кабмина и стадионом «Динамо» (Громадське телебачення)

Полиция выясняет обстоятельства ЧП.

Грушевского, взрыв 2408, 01
Взрыв произошел между зданием Кабмина и стадионом «Динамо» Громадське телебачення
Сегодня, 24 августа, в центре Киева, где несколькими часами ранее прошел военный парад по случаю 26-й годовщины Независимости Украины, произошел взрыв, в результате которого ранения получили два человека.

Взрыв произошел между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Лобановского. На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, скорая помощь, сообщает Громадське.

Также на место происшествия прибыл глава Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва тяжело раненная женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову.

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства взрыва. Правоохранители перекрыли часть дороги.

Ранее "Главред" сообщал, что в СБУ рассказали, кто готовит провокации на День Независимости Украины.

 

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Киев, взрыв, раненые, Грушевского, Кабмин, стадион Лобановского
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