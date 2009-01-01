В центре Киева прогремел взрыв, есть тяжело раненые

Полиция выясняет обстоятельства ЧП.

Взрыв произошел между зданием Кабмина и стадионом «Динамо» Громадське телебачення

Сегодня, 24 августа, в центре Киева, где несколькими часами ранее прошел, произошел взрыв, в результате которого ранения получили два человека.

Взрыв произошел между зданием Кабмина и стадионом "Динамо" им. Лобановского. На место прибыли представители СБУ, взрывотехники, скорая помощь, сообщает Громадське.

Также на место происшествия прибыл глава Нацполиции Сергей Князев. Очевидцы сообщают, что в результате взрыва тяжело раненная женщина лежит на асфальте. Еще один человек ранен в голову.

В полиции сообщили, что выясняют обстоятельства взрыва. Правоохранители перекрыли часть дороги.

У Києві на вулиці Грушевського пролунав вибух — поліція очіплює урядовий квартал pic.twitter.com/1rot2BEPMq — Hromadske.UA (@HromadskeUA) 24 августа 2017 г.

Ранее "Главред" сообщал, что в СБУ рассказали, кто готовит провокации на День Независимости Украины.