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В центре Киева разгромили магазин, с фасада которого исчезли граффити времен Революции Достоинства

Сегодня, 16:29

Инцидент случился на ул. Грушевского, рисунки были памятником истории.

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Место происшествия УНИАН
В центре Киева — на ул. Михаила Грушевского — неизвестные разгромили магазин мебели, с фасада которого были стерты граффити с изображениями выдающихся украинцев, сделанные во время Революции Достоинства.

Об этом пишет УНИАН.

Агентство уточнило, что витрины магазина расписаны, у входной двери — разбито стекло, подожжены несколько шин.

Ранее стало известно, что с фасада дома на ул. Грушевского в Киеве, где находится магазин мебели, исчезли граффити с изображением писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко.

Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook написал, что тот готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма, граффити являлись памятником истории.

Напомним, в мае в Киеве в рамках декоммунизации снесли последний памятник советскому политическому и государственною деятелю Владимиру Ульянову (Ленин), он находился в Голосеевском районе столицы на ул. Казацкой

Видео: facebook.com/ivangrebenyuk

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Киев, граффити, Революция Достоинства, магазин, разгромили, Вятрович
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