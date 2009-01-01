В центре Киева разгромили магазин, с фасада которого исчезли граффити времен Революции Достоинства

Инцидент случился на ул. Грушевского, рисунки были памятником истории.
Об этом пишет УНИАН.
Агентство уточнило, что витрины магазина расписаны, у входной двери — разбито стекло, подожжены несколько шин.
Ранее стало известно, что с фасада дома на ул. Грушевского в Киеве, где находится магазин мебели, исчезли граффити с изображением писателей Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко.
Директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович на своей странице в Facebook написал, что тот готовит обращение в полицию и в Генпрокуратуру по факту вандализма, граффити являлись памятником истории.
Напомним, в мае в Киеве в рамках декоммунизации снесли последний памятник советскому политическому и государственною деятелю Владимиру Ульянову (Ленин), он находился в Голосеевском районе столицы на ул. Казацкой.
Видео: facebook.com/ivangrebenyuk