В центре Киева спецназовцы пытались штурмовать палаточный городок митингующих, пострадал нардеп

Некоторые участники акции после инцидента начали выколупывать плитку с тротуара на ул. Грушевского.

Палаточный городок в центре Киева, иллюстрация Reuters

В среду, 18 октября, в центре Киева — на ул. Михаила Грушевского — спецназовцы пытались штурмовать, активисты отбивались, силовики применили слезоточивый газ, в частности, пострадал народный депутат от "Самопомочі" Егор Соболев.

Об этом пишет УНИАН, ссылаясь на данные собственного корреспондента.

Агентство уточнило, что наступление началось примерно в 17:20.

"Спецназовцы начали наступление на палатки на ул. Грушевского со стороны угла ул. Шелковичной и Грушевского... подбежали к первым палаткам, но активисты начали отбиваться", — говорится в статье.

Правоохранители применили слезоточивый газ, среди пострадавших оказался Соболев. Потом силовики сразу же отступила на территорию площади Конституции. Во время инцидента большинство активистов находились на углу Грушевского и Липской, откуда, по предварительным данным, планировался поход митингующих к Администрации президента.

Сейчас обстановка спокойная, но после попытки штурма некоторые активисты с помощью лома и других железных предметов начали выколупывать плитку с тротуара на ул. Грушевского. Часть участников акции убеждала их, что этого делать не нужно. Пока демонтированы не более десяти плиток.

Напомним, 17 октября под Верховной Радой начался митинг, его участники, в частности, требовали отмены депутатской неприкосновенности, внесения изменений в избирательное законодательство и создания Антикоррупционного суда.

Возле парламента были стычки, пострадали два человека, в частности, один полицейский, позже участники акции установили у здания палатки. Заместитель директора Департамента коммуникации Министерства внутренних дел Виктория Навроцкая говорила, что 18 октября по состоянию на 9:30 под Радой находились около 200 митингующих.