В центре Киева столкнулись иномарки, одна — перевернулась: фото и видео с места ДТП

Авария случилась сегодня на ул. Большая Васильковская.
Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.
Издание уточнило, что авария произошла на ул. Большая Васильковская, водителю опрокинувшегося авто оказывали помощь медики "скорой".
"Столкновение Mazda и Opel. А еще мокрая дорога", — говорится в сообщении.
Ранее в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева чиновник из структуры МВД Владимир Найда вылетел на своем авто на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир последней машины, виновника аварии уже задержали.
Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube