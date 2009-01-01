В центре Киева столкнулись иномарки, одна — перевернулась: фото и видео с места ДТП

Авария случилась сегодня на ул. Большая Васильковская.

Место происшествия facebook.com/dtp.kiev.ua

Во вторник, 14 ноября, в центре Киева, одна из них — Mazda — перевернулась, есть пострадавшие.

Об этом говорится на странице dtp.kiev.ua в Facebook.

Издание уточнило, что авария произошла на ул. Большая Васильковская, водителю опрокинувшегося авто оказывали помощь медики "скорой".

"Столкновение Mazda и Opel. А еще мокрая дорога", — говорится в сообщении.

Ранее в Киеве на пересечении улиц Стеценко и Академика Туполева чиновник из структуры МВД Владимир Найда вылетел на своем авто на полосу встречного движения и столкнулся с Mitsubishi, погиб пассажир последней машины, виновника аварии уже задержали.

Фото: facebook.com/dtp.kiev.ua, видео: канал dtp.kiev.ua в YouTube