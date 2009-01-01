В центре Киева "титушки" в балаклавах устроили бойню и топтали украинский флаг, опубликованы фото

Очевидцы рассказали, что сначала руководство банка просило активистов разойтись, потом угрожало, что они не доживут до утра.

19 сентября, в центре Киева неизвестные в балаклавах напали на группу молодых людей, которые требовали от одного из банков прекратить сотрудничать с террористической "Донецкой народной республикой" (ДНР) и проводить финансовые операции боевикам.

Как сообщили очевидцы, сначала руководство банка просило их разойтись, потом угрожало, что они не доживут до утра, если будут поднимать эту тему. В какой-то момент группа неизвестных, скрывая лица, напала на протестующих и скрылась с места происшествия, сообщает Politeka.net.

Двум участникам акции разбили лица. Ударили девушку. У одного из участников акции сотрясение мозга. Кроме того, на фото можно увидеть, что участники драки топтали украинские флаги.

Одного из нападавших активистам удалось задержать. Его передали сотрудникам полиции.

Напомним, 14 сентября в Дарницком районе Киева произошла драка с поножовщиной, шесть человек попали в больницу. "Титушки" хотели "отжать" спортклуб, один из раненых в тяжелом состоянии.

фото: politeka.net