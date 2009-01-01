В центре Киева троллейбус "лег" на дорогу: опубликованы фото

Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус.

В центре Киева на Майдане Независимости из-за большого количества пассажиров произошла перегрузка троллейбуса.

В троллейбус, который ходит по маршруту №16 (улица Щусева — Майдан Независимости) на конечной остановке зашло столько людей, что он просто "лег" днищем на дорогу, сообщает "Главком".

Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус. Около десятка человек вышло, в то же время другие отказались. После этого троллейбус смог тронуться с места.

Напомним, 11 октября, в Киеве на Оболони иномарка насмерть сбила девушку на "зебре".

фото: glavcom.ua