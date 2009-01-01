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В центре Киева троллейбус "лег" на дорогу: опубликованы фото

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Киев, троллейбус-1 < >
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1 / 3 (glavcom.ua)

Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус.

Киев, троллейбус-1
glavcom.ua
В центре Киева на Майдане Независимости из-за большого количества пассажиров произошла перегрузка троллейбуса.

В троллейбус, который ходит по маршруту №16 (улица Щусева — Майдан Независимости) на конечной остановке зашло столько людей, что он просто "лег" днищем на дорогу, сообщает "Главком".

Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус. Около десятка человек вышло, в то же время другие отказались. После этого троллейбус смог тронуться с места.

Напомним, 11 октября, в Киеве на Оболони иномарка насмерть сбила девушку на "зебре". 

фото: glavcom.ua

Теги:  
Киев, Майдан, троллейбус, перегрузка, пассажиры
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