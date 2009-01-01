В центре Киева троллейбус "лег" на дорогу: опубликованы фото

Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус.
В троллейбус, который ходит по маршруту №16 (улица Щусева — Майдан Независимости) на конечной остановке зашло столько людей, что он просто "лег" днищем на дорогу, сообщает "Главком".
Водитель попросил пассажиров выйти, чтобы разгрузить троллейбус. Около десятка человек вышло, в то же время другие отказались. После этого троллейбус смог тронуться с места.
Напомним, 11 октября, в Киеве на Оболони иномарка насмерть сбила девушку на "зебре".
фото: glavcom.ua