В центре Киева в стриптиз-клуб неизвестные бросили взрывчатку

Правоохранители установили, что двое-трое человек бросили взрывные предметы в холл заведения.

В центре Киева в стриптиз-клуб бросили взрывчатку facebook.com/Оксана Блищик

В пятницу, 3 ноября, в Киеве неизвестные бросили в холл развлекательного заведения взрывчатку.

Об этом сообщает пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Сообщение о взрыве поступило на линию 102 в пятницу, 3 ноября, в 21.15. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.

Правоохранители установили, что двое-трое человек бросили взрывные предметы в холл заведения и скрылись. В результате взрыва никто не пострадал, но поврежден вход в заведение.

"Украинская правда" сообщает, что речь идет о стриптиз-клуб Harem men's club, расположенный в центре Киева возле "Арена-Сити".

Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.

В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. Прокуратура назвала несколько версий преступления.

Фото: Фейсбук О.Блищик.