В центре Киева в стриптиз-клуб неизвестные бросили взрывчатку

Правоохранители установили, что двое-трое человек бросили взрывные предметы в холл заведения.
Об этом сообщает пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.
Сообщение о взрыве поступило на линию 102 в пятницу, 3 ноября, в 21.15. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа.
Правоохранители установили, что двое-трое человек бросили взрывные предметы в холл заведения и скрылись. В результате взрыва никто не пострадал, но поврежден вход в заведение.
"Украинская правда" сообщает, что речь идет о стриптиз-клуб Harem men's club, расположенный в центре Киева возле "Арена-Сити".
Напомним, 25 октября в Киеве у входа в дом на ул. Адама Мицкевича в Киеве, где расположена редакция телеканала "Эспрессо", произошел взрыв, погиб телохранитель нардепа от Радикальной партии Игоря Мосийчука и подполковник МВД в отставке Михаил Мормиль.
В частности, пострадали народный избранник и директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала, они попали в больницу. Прокуратура назвала несколько версий преступления.
Фото: Фейсбук О.Блищик.