В центре Киева засекли "профессиональных пикетчиков", опубликованы фото

Митинг пройдет под Радой и на улице Грушевского.

Пикетчики на Крещатике facebook.com/Александр Рудоманов

Сегодня, 17 октября, утром под Домом профсоюзов в центре Киева собрались несколько сотен человек для участия

Это люди преимущественно пожилого возраста, не раз замеченные в подобных акциях, выстроились для шествия к Верховной Раде, где запланирована акция, сообщает LB.ua.

Напомним, что 17 октября большое количество партий и политических сил собирают в Киеве акцию с требованием политической реформы. В числе участников — партии "Рух новых сил", "Самопоміч", "Свобода", "Гражданская позиция", "Альтернатива", "Демальянс", "Национальный корпус". Также ее поддерживают организации "Честно", "Реанимационный пакет реформ", движение "Хвиля" и другие.

Ключевыми требованиями участников акции будут изменение системы выборов в Украине, в частности, переход к пропорциональной системе с открытыми списками, ограничение политической рекламы на телевидении, создание антикоррупционного суда, ограничение депутатской неприкосновенности.

Митинг пройдет на площади возле Верховной Рады и на прилегающей улице Грушевского.

В связи с проведением акции 17 октября в Киеве будет перекрыто движение во всем правительственном квартале.