В Главном управлении юстиции Киева рассказали о системе "социального лифта"

Уровень доверия населения к государственным институтам возрос.
Об этом "Главреду" сообщил сектор связей с общественностью Главного территориального управления юстиции в г.Киеве.
"По моему убеждению, инициативы Министерства юстиции Украины увеличивают уровень доверия населения к государственным служащим, ведь они касаются миллионов украинцев и способны сделать их жизнь и взаимодействие с государством более комфортными", — отметил Куценко.
В частности, важным в этих изменениях является обновление кадрового состава, поскольку от квалифицированности государственных служащих зависит авторитет Украины в целом. Для успешного решения этого вопроса управлением юстиции была введена система "социального лифта". Данная инициатива позволяет трудоустроиться всем, кто обладает опытом и соответствующими квалификационными требованиями.
Как свидетельствуют данные опроса, проведенного компанией "TNS-Украина", уровень доверия населения к государственным институтам возрос. Так, 50% опрошенных ответили, что лично не сталкивались с коррупцией в последний год, 28% ответили утвердительно. Согласно данным исследования 2015 года с коррупцией сталкивались 35% респондентов, 45% ответили, что не было таких случаев.
Напомним, что по качеству реформаторских инициатив Министерство юстиции Украины вошло в топ-активных за последние 2 года. Соответствующие выводы по результатам анализа деятельности Минюста сделали эксперты "Реанимационного пакета реформ".