В кассах киевского метро скоро перестанут продавать жетоны

В подземке хотят переформатировать кассы на работу с карточками.

Жетоны, иллюстрация facebook.com/kyivmetro

В кассах киевского метро скоро прекратят, но их можно будет приобрести в автоматах.

Об этом говорится на странице коммунального предприятия "Киевский метрополитен" в Facebook.

В ведомстве уточнили, что до конца 2017 года подземка откажется от использования жетонов для оплаты проезда.

"Мы переформатируем кассы на работу с карточками, поэтому советуем покупать жетоны в автоматах. Скоро в кассах их не будет", — отметили в метрополитене.

Напомним, 10 февраля в Киевсовете комиссия по наименованиям приняла решение, что станция метро "Петровка" должна называться "Почайна". Решение будет несколько месяцев обсуждаться на сайте Киеврады.

Фото: facebook.com/kyivmetro