В КГГА объяснили необходимость подорожания проезда в Киеве

Повышение стоимости проезда даже до 8 гривен, по словам чиновников, не покрывает все расходы.

С 14 июля стоимость проезда в городском транспорте столицы возрастет. И будет составлять от 6,3 гривен - при условии пользования проездным билетом или бесконтактной карточкой, и 8 гривен - за разовую поездку. Об этом во время брифинга сообщил заместитель председателя КГГА Дмитрий Давтян.

"С 14 июля устанавливается новый тариф на проезд в городском транспорте столицы. Пассажиры, которые пользуются проездными билетами на месяц и бесконтактными карточками, при их пополнении платить за одну поездку от 6,3 гривен, - сообщил заместитель председателя КГГА. - То есть городская администрация устанавливает максимально низкую стоимость проезда именно для киевлян, которые пользуются транспортом постоянно, а 8 гривен платить пассажиры, пользующиеся городским общественным транспортом иногда или гости столицы".

По его словам, последнее повышение тарифов до экономически обоснованного уровня состоялось в феврале 2015 года. А в 2017 году состоялось корректировки отдельных его составляющих.

"С 2015 году в стране выросли тарифы на электроэнергию - в 5,4 раза, стоимость дизельного топлива - в 1,5 раза, стоимость шин - в 1,5 раза, индекс потребительских цен за указанный период (2015-2017 год) составляет 183 % ", - подчеркнул Дмитрий Давтян, сообщает сайт мэра.

Он отметил: сейчас экономически обоснованный тариф на перевозку одного пассажира, учитывающий все расходы, составляет в метро - 8,27 грн, в наземном транспорте - 8,77 грн.

"То есть нынешний рост является компромиссным, и оно меньше необходимого", - отметил заместитель председателя КГГА.

Дмитрий Давтян добавил, что важным условием городского головы Виталия Кличко было сохранение всех льгот на проезд общественным транспортом: для пенсионеров, ветеранов АТО, чернобыльцев и других льготных категорий населения проезд останется бесплатным.

"Это сложное решение. И мы вынуждены были его принять, чтобы избежать угрозы транспортного коллапса в столице ", - подытожил он.

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